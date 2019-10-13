برشلونة يتجه لإرضاء نجومه خوفا من السيناريو الأسود

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في تحصين أكثر من لاعب في الفريق خلال الفترة المقبلة، خوفًا من العروض الخارجية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة يريد تجديد عقد كل من الألماني تير شتيجن والبرتغالي نيلسون سيميدو في الفترة الحالية، على الرغم من أن العقد الخاص بكل منهما سينتهي في عام 2022.

وأوصحت الصحيفة أن برشلونة يعتزم زيادة عقد تير شتيجن، لتصل قيمته المالية إلى 90 مليون يورو، في حين أن سيميدو الذي يمتلك من العمر 25 يريد النادي أيضًا تجديد عقده قبل 2022 نظرًا لأن عمره يتناسق مع سياسة البلوجرانا في الاعتماد على اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة.

يُذكر أن برشلونة يستعد في الفترة الحالية لمواجهة إيبار، السبت المقبل، على ملعب " بلدية ايبوروا" في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.