الانتخابات المحلية تنطلق في المجر اليوم

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بدأت الانتخابات المحلية في أنحاء المجر اليوم الأحد، حيث يحق لنحو 8 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يشغل مناصب العمد وأعضاء المجالس المحلية في أكثر من 3000 منطقة.

وتشهد العاصمة المجرية منافسة شديدة، حيث أظهرت الاستطلاعات تقارب التأييد لعمدة بوادبست استيفان تارلوس الذي ينتمى لحزب فيديس الحاكم ومرشح المعارضة جابور كاراسوني.

وتأمل أحزاب المعارضة من خلال طرح مرشح مشترك أن تتمكن من اختراق هيمنة حزب فيديس على المدن الأكبر.

وقد أثارت فضيحة جنسية متعلقة بعمدة مدينة جيور زسولت بوركاي غضبا داخل الحزب، الذي يترأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ويخشى قادة الحزب من أن تضر الفضيحة بفرص مرشحي الحزب في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج في وقت لاحق من اليوم.