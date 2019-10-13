أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استيائه من مصطلح تهجير أهالي شمال سيناء.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، مساء الأحد، «إحنا مهجرناش حد في شمال سيناء، إحنا أخلينا بعض المناطق من البيوت والمزارع بمقابل»، متابعًا: «إحنا معملناش كدة بردو في 1967».

وأضاف «إحنا إدينا فلوس للناس، وأزلنا المزارع والمنازل؛ لأنه أمن قومي لـ100 مليون، ومش هنسمح تبقى شوكة في ضهر البلد»، مشيرًا إلى بدء بناء مدن كاملة مثل رفح الجديدة والمجتمعات البدوية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بمركز المنارة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي».