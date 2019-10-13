توجه المرشح الرئاسي التونسي، قيس بن سعيد بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات الرئاسية، قائلَا: "شكرًا لمن انتخبني، وشكرًا للذي لم ينتخبني، وشكرًا لأحرار وحرائرها من أعماق الأعماق".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد: "شكرًا لكم يا شعب تونس العظيم في كل مكان، في كل مكان هذه الأرض العزيزة، شكرًا للشباب والشيوخ والأطفال، الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ".

وتابع: "إنكم يا شعب تونس العظيم، اليوم، أعطيتم درسًا للعالم كله، هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة في إطار الدستور مع التمسك الشرعية الدستورية، هي ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة".

يذكر أن التليفزيون التونسي، قد أعلن اليوم أن المرشح الرئاسي قيس سعيد قد حاز نحو 75% من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي.