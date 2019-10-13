قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، تحديد جلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو عام 2013.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى القضية اتهامات بالتجمهروارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام بالمخالفة لأحكام القانون.