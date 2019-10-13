19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، 19 سفينة؛ حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وغادر الميناء 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.