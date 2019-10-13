يواجه بعض الأشخاص مشكلة مؤلمة في المفاصل وهي وجود التهابات تتنوع ما بين هشاشة عظام أو التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذه الأمراض يمكن أن تهاجم الشباب مثلما تصيب كبار السن؛ حيث أنها مرتبط بممارسة نمط حياة غير صحي.

ويمكن بسهولة الحفاظ على الجسم من الإصابة بالتهاب المفاصل، من خلال اتباع عدة نصائح، ذكرها موقع "boldsky":

1- خسارة الوزن الزائد

ترتبط السمنة ارتباط وثيق بالتهاب المفاصل؛ حيث أنه كلما زاد وزن الجسم ارتفعت نسبة الضغط على المفاصل التي تضطر إلى التعامل مع الوزن وتصبح بذلك عرضة للالتهابات والتورم.

2- تجنب الأطعمة السريعة

يجب تجنب الأطعمة المصنعة التي يتناولها الشباب يوميًا، أبرزها الوجبات المتوفرة في المطاعم والبطاطس؛ حيث أنها مع المدى الطويل تضعف الجسم لاحتوائها على دهون مشبعة تتراكم في الجسم، وحفاظًا على قوة المفاصل، يجب استبدال هذه الأطعمة بالفواكه والخضروات الطازجة والطعام الصحي.

3- ممارسة التمارين

من الأفضل ممارسة تمارين خفيفة بشكل يومي، مثل ركوب الدراجات والمشي وعمل بعض التمارين البسيطة في الهواء الطلق، لأن هذه التمارين الرياضية تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل وتجعلها قوية وقادرة على امتصاص الصدمات مع التقدم في العمر.

4- الحصول على "فيتامين د"

يجب أن يحصل الجسم على "فيتامين د" لأنه مرتبط بصحة المفاصل وفي حالة انخفاض نسبته في الجسم فأن المفاصل ستصبح ضعيفة.

ويمكن بسهولة الحصول على "فيتامين د" من خلال الجلوس في الشمس ولكن في الأوقات التي تكون فيها الأشعة غير ضارة.

5- الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب الكمية الكافية من الماء يوميًا، تجعل الجسم صحيا ومرنا وخاليا من السموم، إضافة إلى أنه يشجع المفاصل على العمل بقوة لأنها مثل الأسفنجة تحتاج إلى الماء حتى لا تكون جافة فتسبب الألم مع كل حركة يقوم بها الإنسان.

كما يساعد الماء في عملية الهضم وبالتالي سيحسن من حصول المفاصل على التغذية الدورية التي تجعلها صلبة وتتحمل المجهود.