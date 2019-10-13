«يونى سنتر للصناعة» تستهدف 25% نموا ومضاعفة حجم الصادرات

تخطط شركة يونى سنتر للصناعة والتجارة إلى مضاعفة حجم صادراتها إلى مختلف الاسواق الخارجية بجانب التوسع فى فتح اسواق جديدة فى بعض الدول العربية ودول شرق وغرب افريقيا، بالتزامن مع خطة توسعية طموح تستهدف الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



محمد عبدالرازق مدير عام التصدير بالشركة قال ان هناك فرصا تصديرية كثيرة تخطط الشركة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لدينا فرص كبيرة فى غرب وشرق القارة الأفريقية نطمح فى الوصول اليها وابرام المزيد من العقود التصديرية الجديدة، التصدير بات من اهم اهداف الشركة خلال الفترة المقبلة حسب كلام عبدالرازق.



واضاف عبدالرازق ان ارتفاع اسعار المواد الخام هو السبب الرئيسى فى ارتفاع التكلفة وانخفاض المبيعات، نطمح فى استقرار اسعارها حتى تستطيع الشركة تخفيض اسعارها، والنفاذ بشكل قوى إلى الاسواق الخارجية التى تشهد منافسة قوية من جانب دول جنوب شرق آسيا وتركيا.



وتابع أن الشركة تعول كثيرا على زيادة حجم الصادرات لتعويض التراجع الذى صاحب المبيعات المحلية للشركة فى الداخل، نتمنى ان تنجح الشركة فى تحقيق اهدافها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وتوقع رزق تحسن مؤشرات نمو شركته خلال العام المقبل بدعم من التحسن الكبير الذى تشهده الاسواق المحلية، بجانب فرص التصدير الكبير التى وفرتها الاتفاقيات التجارية الضخمة التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم خلال الفترة الاخيرة.