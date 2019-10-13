«مصر للطيران» تشغل 4 رحلات طيران بين القاهرة بوادبست

أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل 4 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وبودابست من خلال أحدث طائراتها من طراز الأيرباص التى تم استلامها مؤخرا.



قال مصدر مسئول إن الشركة تستهدف توسيع شبكة خطوطها على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة من خلال الاعتماد على الطائرات الجديدة التى تمكنت الشركة من التعاقد عليها.



وتتميز هذه الطائرة الجديدة بأنها تضم 140 مقعدا بمساحات مريحة من بينها 15 مقعدا على درجة رجال الأعمال و125 مقعدا بالدرجة السياحية بما يمنح الركاب المزيد من الراحة فى رحلاتهم على متن الطائرة وبجانب هذا عدة مميزات أخرى مثل خدمة ال WiــFi وVideo/Audio Streaming بما يتيح للراكب مشاهدة البرامج والفيديوهات على هواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب.



تستهدف شركة مصر للطيران استلام الطائرة الثالثة من طراز أيرباص خلال الأسبوع الجارى بعد أن تمكنت الأخيرة من استلام طائرتين خلال الشهرين الماضيين.



وتعاقدت مصر للطيران على شراء 12 طائرة من طراز أيرباص بهدف تعظيم حجم أسطولها خلال السنوات المقبلة.