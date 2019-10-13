 مدينة ملاهي تقدم عروضا لقضاء ليلة مليئة بالرعب - بوابة الشروق
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مدينة ملاهي تقدم عروضا لقضاء ليلة مليئة بالرعب

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:57 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:57 ص

أعلنت مدينة ملاهي إنجليزية عن عروض مغرية بتخفيض يصل لنسبة 50% لقضاء ليلة مليئة بالرعب بين جنباتها فى عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة مدينة الملاهي "ثورب بارك"، طالبت هواة المغامرات المرعبة بسرعة الحجز عن طريق بوابتها الإلكترونية للاستفادة من هذه العروض.

وأضافت الصحيفة أن العرض المقدم تحت مسمى "ليالى الرعب"، يبدأ من مبلغ 67 جنيها إسترلينيا للفرد، ويتضمن ليلة مع الإفطار في فندق سمكة القرش، بجانب دخول مدينة الملاهى لمرتين، وإيقاف السيارة مجانا، بجانب الاستفادة من بعض الألعاب الأخرى المرعبة.


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