النضال الوطني الليبية: رفعنا دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون

علق أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، على رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، قائلًا: «أصبح لدينا أدلة دامغة على حجم المؤامرة الكبرى على الأمة العربية».



وأضاف الدم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، «سقط قناع الوهم وظهر جواسيس الوطن والعملاء على الملأ»، متابعًا: «عندما نواجه هذه السيدة لن نعيد ما فقدناه ولا نبني ما هدم ولكن لتصحيح المسار».



وذكر أنه بعد عشر سنوات من الدمار يعاني الشعب الليبي من جرائم غير مسبوقة أمام إدارة صراع ممنهجة لإنهاء ليبيا، مناشدًا منظمات حقوق الإنسان المساندة والدعم حتى لا يذهب المجرم بجرمه.



ولفت إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون وباقي المسؤولين لمحاسبتهم عما حدث في ليبيا من جرائم منذ 2011، مضيفًا: «لدينا محامين أمريكان وأفارقة».



وأوضح أن القضية سترفع في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بالتحقيق في كل الأكاذيب التي وقعت منذ 2011.



وتابع: «بسبب هؤلاء ما زلنا نعاني من مشكلات وخلافات بين الليبيين، إضافة إلى تحكم البعض في رقابنا»، معربًا عن رغبته في تصحيح ما حدث في 2011، ليعلم الشعب الليبي والعالم بالمؤامرة التي استهدفت الأمة العربية.