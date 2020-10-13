 الصين تعزز تدابير السلامة في مشروع قانون جديد للمواد الكيميائية الخطرة - بوابة الشروق
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الصين تعزز تدابير السلامة في مشروع قانون جديد للمواد الكيميائية الخطرة

الصين - ارشيفية
الصين - ارشيفية
بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:21 م
أصدرت سلطة إدارة الطوارئ في الصين المسودة الأولى لقانون جديد في البلاد يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة على سلاسل التوريد في الصناعة الكيميائية والقطاعات الأخرى التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين السلامة والرقابة البيئية، من الإنتاج إلى الاستهلاك والتخلص النهائي.

وسيحل مشروع القانون محل القانون الحالي الذي يغطي الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية الخطرة، المعروف باسم "المرسوم 591".

وأصدرت وزارة إدارة الطوارئ مشروع القانون في وقت مبكر من الشهر الجاري لفترة يخضع خلالها للتعليق العام من الجمهور تنتهي في أول نوفمبر. وسيؤدي ترقية هذه السياسات من قاعدة إلى قانون إلى جعلها أكثر قابلية للتنفيذ من وجهة نظر قانونية.

ويتضمن مشروع القانون فصولا جديدة حول تقسيم المناطق والتخلص من النفايات الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى تحديثات ستؤثر على أي شركة تنتج وتخزن وتبيع وتنقل هذه المواد.

وقال لي هينج، أحد كبار الشركاء بشركة ماير براون للمحاماة في بكين، لوكالة بلومبرج إن هذه الشركات قد تكون متخصصة في صناعة الأدوية وقطاعات أخرى مختلفة تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.

وأضاف لي "تم إدخال العديد من المتطلبات الجديدة تقريبا لكل نشاط يغطيه هذا القانون الجديد.. من الأفضل أن تدرس الشركات القانون الجديد بعناية".

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