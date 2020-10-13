 الصحة الأردنية تقرر تسليم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الصحة الأردنية تقرر تسليم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 2:33 م

قررت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، إلى ذويهم لدفنهم ضمن بروتوكولات السلامة العامة، دون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إنه تم توجيه كتاب إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهي منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان في "كيس إخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.

 

ووفق البيان، جاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك