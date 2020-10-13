الصحة الأردنية تقرر تسليم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم

قررت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، إلى ذويهم لدفنهم ضمن بروتوكولات السلامة العامة، دون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إنه تم توجيه كتاب إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهي منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان في "كيس إخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.

ووفق البيان، جاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفي.