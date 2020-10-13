تفقد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، يرافقه مدير مرور الاسكندرية، اللواء أمجد أنور، اليوم الثلاثاء، طريق محور المحمودية، ووجها ببدء العمل على إنشاء مطبات صناعية؛ لتهدئه السيارات، بالتزامن مع تركيب سلالم كهربائية بجميع كباري المحور، وذلك بعد تكرار الحوادث المرورية عليه منذ افتتاحه.

ويأتي ذلك فيما واصلت شرطة المرور في الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، شن حملاتها الميدانية؛ لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، وبخاصة التي يقودها صبية "دون ترخيص"، في نطاق شوارع المحافظة.

ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فقد أسفرت الحملة التي جرت، لليوم الثالث على التوالي، عن ضبط عدد كبير من المركبات المخالفة، بعد انتشارهم بشكل كبير في شوارع الثغر، ووصولهم لطريق الكورنيش، وذلك ضمن إطار تحقيق الانضباط المروري والأمني في ربوع الإسكندرية.

تم تحرير محاضر إدارية، بوقائع الضبط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..