أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مساكن المهاجرين، وذلك للمرة الأولى منذ آذار/مارس.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 54 ألفا من بين الحالات الإجمالية للإصابات التي تم تسجيلها في البلاد، والبالغ عددها 58 ألفا، جاءت بين العمال الأجانب، ومعظمهم من الشباب الذكور، الذين يعيشون في العشرات من المساكن المزدحمة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن معظم إصاباتهم كانت خفيفة أو بدون أعراض.

وفرضت سنغافورة إغلاقًا لمدة شهرين في السابع من أبريل مع انتشار الفيروس عبر مساكن المهاجرين، الأمر الذي حولها إلى بؤر للوباء.

واضطرت الكثير من الشركات إلى الإغلاق، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المدينة الغنية بنسبة 2ر13% في الربع الثاني.

وتم لاحقا استئناف معظم الأنشطة التجارية المحلية، ومن المتوقع أن يظهر الإعلان الرسمي لتقديرات الناتج المحلي للربع الثالث غدا حدوث تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في البلاد منذ ثلاثة أشهر، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 28 .