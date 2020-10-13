الشرطة الإيطالية تعتقل 20 شخصا متورطين في جرائم مافيا في باليرمو

قالت شرطة الدرك الإيطالية اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من القضاء على عائلة تتخصص في جرائم المافيا بمدينة باليرمو، بعد أن تم اعتقال 20 شخصا من أفرادها وتقديم مساعدة حاسمة لضحايا الابتزاز.

واستهدفت عملية الشرطة عصابة طالبت بالحصول على أموال من أصحاب متاجر في منطقة بورجو فيكيو في باليرمو، عاصمة صقلية، بغرض "حمايتهم"، بحسب العصابة.

وعثرت الشرطة على أدلة تفيد بوقوع 16 محاولة ابتزاز و6 عمليات ابتزاز أخرى ناجحة، وقالت إنه في أكثر من 12 حالة، كانت التحقيقات تبدأ بعد قيام ضحايا الابتزاز بإبلاغ الشرطة عن الجرائم.

وقال قائد شرطة باليرمو، الجنرال أرتورو جوارينو: "نريد أن نشكر رجال الأعمال الذين وثقوا بنا، حيث جاء الكثير جدا منهم إلينا بطريقة عفوية".

وجاء في بيان الشرطة أنه قد تم اتهام أفراد العصابة أيضا بتهريب المخدرات والسرقة والحرق العمد والمتاجرة في سلع مسروقة، والتورط في الشروع في قتل.