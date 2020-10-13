مقتل 14 مجرما مشتبها بهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المكسيكية

قالت السلطات الأمنية المكسيكية في ولاية زاكاتيكاس، اليوم الثلاثاء، إن 14 من المجرمين المشتبه بهم قتلوا في شمال وسط المكسيك خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ونقلت قناة "ميلينيو" عن وزير الأمن العام أرتورو لوبيز إن تبادل إطلاق النار وقع في بلدية كاليرا بعد أن هاجمت "جماعة مدنية مسلحة" دورية للشرطة أمس الاثنين.

وأصيب ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد المجرمين المفترضين، بحسب بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وصادرت الشرطة ثلاث سيارات وأسلحة ومخدرات.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة ما معدله 99 قتيلا يوميا في النصف الأول من العام الجاري.

ويرجع السبب في معظم عمليات القتل إلى العصابات الإجرامية.