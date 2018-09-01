لجنة فلسطينية تطالب أونروا بالتراجع عن تقليص مساعداتها الغذائية

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن نيتها تقليص مساعداتها الغذائية.



وأعلنت اللجنة، التي تضم اللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاسلامية واتحاد الموظفين، أنها سلمت رسالة لمدير عمليات أونروا في غزة، ماتياس شمالي، تحذر فيها من محاولات تقليص المساعدات الغذائية وتوحيد صرف السلة الغذائية لعائلات اللاجئين دون تمييز.



ودعت اللجنة إلى سرعة إضافة المواليد والأزواج الجدد وحصولهم على مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الأخرى وفقا للنظام المعمول به بعد حرمانهم من ذلك لأكثر من عام.



وقالت إن تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير ينطوي على حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية من ذوي الدخل المحدود.



وأضافت اللجنة أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظفا تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات، مؤكدة ضرورة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين خاصة الموظفين ذوي الرواتب المحدودة.



وأشارت اللجنة إلى ما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطاله وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا "الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهد للإيفاء بمتطلبات 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة والبيئة والسلة الغذائية".