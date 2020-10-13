 توقيع اتفاقية الوضع القانوني للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالسودان - بوابة الشروق
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توقيع اتفاقية الوضع القانوني للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالسودان

الصليب الاحمر
الصليب الاحمر
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 8:33 م
وقع وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر شاقان شايقين، اتفاقية الوضع القانوني الخاص بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان.

وأكد وزير خارجية السودان، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية هى ثمرة اللقاءات الثنائية، وأنها ستمهد لفتح مكتب قطري للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان بعد طول توقف، معبراً عن حرص السودان على العمل مع الاتحاد الدولي وتقديره للأدوار التي لعبها الاتحاد في السودان سابقا.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بجدية الحكومة الانتقالية في أداء مهاهما والتزامها بالوفاء بالتعهدات المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة.

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