 الصادرات الصينية تسجل نموا للشهر الرابع على التوالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الصادرات الصينية تسجل نموا للشهر الرابع على التوالي

بكين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19 م

كشفت بيانات رسمية صادرة، اليوم الثلاثاء، عن نمو الصادرات الصينية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بدعم تنامي الطلب الخارجي.

 

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصيني، فقد سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقابل 9.5% في شهر أغسطس، وتعد النسبة المحققة أفضل من تقديرات المحللين التي ترقبت نموا بنسبة 9.6%.

 

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاعا في الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 2.1% في أغسطس وأكبر من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.54%.

 

وبالنسبة لفائض الميزان التجاري، فقد سجل تراجعا ليصل إلى 37.0 مليار دولار مقابل 58.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك