الصادرات الصينية تسجل نموا للشهر الرابع على التوالي

كشفت بيانات رسمية صادرة، اليوم الثلاثاء، عن نمو الصادرات الصينية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بدعم تنامي الطلب الخارجي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصيني، فقد سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقابل 9.5% في شهر أغسطس، وتعد النسبة المحققة أفضل من تقديرات المحللين التي ترقبت نموا بنسبة 9.6%.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاعا في الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 2.1% في أغسطس وأكبر من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.54%.

وبالنسبة لفائض الميزان التجاري، فقد سجل تراجعا ليصل إلى 37.0 مليار دولار مقابل 58.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.