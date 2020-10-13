مدحت صالح يعلن توثيق حسابه على فيسبوك

أعلن الفنان مدحت صالح، توثيق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد انتشار العديد من الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

وكتب صالح منشورًا على حسابه الرسمي قال فيه: "تم توثيق صفحتي الوحيدة على فيسبوك رسميًا وفي انتظار اشتراككم في قناتي على اليوتيوب لاستكمال باقي الإجراءات.. بحبكم".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح الغنائية كانت الأغنية الوطنية "الحب المسموح"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، وتم طرحها بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.