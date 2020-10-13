الاتحاد الأوروبي يعد خريطة لتفشي كورونا لمواجهة فوضى السفر

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على وضع خريطة مشتركة لقيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، مع تحديد المناطق باللون الأخضر أو ​​البرتقالي أو الأحمر على حسب شدة انتقال فيروس كورونا.

ويجب تصنيف البلدان باللون الأحمر إذا سجلت أكثر من 50 إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الأسبوعين الماضيين وإذا ثبت بالفحص أن 4 بالمئة على الأقل من فحوص فيروس كورونا إيجابية.

وسيتم تصنيف الدول باللون الأحمر أيضا إذا تجاوز عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف مقيم خلال 14 يوما عتبة الـ 150 حالة، دون الإشارة إلى النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية.

وتمت الموافقة على النظام الجديد من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في اجتماع انعقد في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، وأضاف النظام مستويين آخرين، البرتقالي والأخضر، للبلدان التي تسجل معدلات إصابة منخفضة.

وبموجب إطار العمل الجديد، يجب ألا تخضع الدول التي تم وضع تصنيفها باللون الأخضر لقيود السفر، وهو غير ملزم ويترك للدول الأعضاء مجالا كبيرا لفرض تدابيرها الخاصة في المناطق المختلفة.

ومنذ تفشي الجائحة في وقت سابق من العام الجاري، فرضت دول الاتحاد الأوروبي خليطا من قيود الدخول التي أدت إلى الارتباك في جميع أنحاء القارة بشأن القواعد المطبقة.

وبينما وافقت الحكومات على معايير مشتركة لتقييم المخاطر، يبقى الأمر متروكا لكل دولة لاتخاذ قرار بشأن إجراء الفحوص ومتطلبات الحجر الصحي وقيود الدخول.