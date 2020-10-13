قال أحمد السيد مرسي، المدير التنفيذي لبرنامج صحة المرأة، إن التوعية عامل مهم جدا في محاربة أورام الثدي، مناشدًا السيدات بالكشف الدوري.

وأضاف مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أنه حال اكتشاف المرض مبكرًا فإن نسبة العلاج تفوق 90%، ذاكرًا أن الهدف من البرنامج هو الحفاظ على صحة السيدات.

وأشار إلى أنه تم البدء في إصلاح المنظومة العلاجية كاملة، لتوفير العلاج بسرعة لأي سيدة تحتاجه، مضيفًا أنه تم تقديم الخدمة لتسعة ملايين سيدة.

وتابع: «العدد الذي تم اكتشافه من تسعة ملايين حوالي 2000 سيدة مصابة بأورام الثدي، معظمها في مرحلة مبكرة، تم إنقاذهن وعدن لعائلاتهن بعدما أنهوا رحلة العلاج»، موضحًا أن المبادرة موجودة في 27 محافظة من خلال أكثر من 3500 وحدة صحية.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج صحة المرأة، أن الخدمة مجانية، بمعنى أن السيدة لا تدفع أي أموال للكشف أو تلقي العلاج، فضلًا عن أنها فورية.

واستطرد: «قبل المبادرة كان اكتشاف المرض وحتى يتلقى المريض العلاج يصل إلى 80 يومًا، لكن بعد المبادرة وصلنا إلى 28 يومًا، والمستهدف 14 يومًا، وهذا يعتبر تنافس مع إنجلترا لأن النظام الخاص بنا أقرب من الإنجليزي».