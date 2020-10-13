تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم من ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز كما تم ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع بمبلغ 18 الف جنية تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين قد تمكنت من ضبط عدد "25" أسطوانات بوتاجاز صغيره الحجم لدي أحد التجار بناحيه ترسا لقيامه يبيعها بدون ترخيص وبأكثر من السعر الرسمي.

تم التحفظ علي الاسطوانات وتحرير محضر ضد صاحب التروسيكل، كما تم ضبط أحد تجار مشروع جمعيتي بندر سنورس لتصرفه فى سلع تموينيه بمبلغ "18600" جنيهًا.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مشروع جمعيتي، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.