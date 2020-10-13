قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، أنه لم يعد يكفي أن نبلغ الناس بالطقس المتوقع، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث كوارث بصورة أكثر حدة وتكرارًا، ودعت المسئولين عن توقعات الطقس، توقع تأثير الأحداث المقبلة.



وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أنه خلال الـ50 عامًا الماضية، ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ من 175 مليار دولار في السبعينيات إلى 1.38 تريليون دولار خلال العقد الحالي.



وعلى الرغم من أن عدد الكوارث ارتفعت بواقع خمسة أضعاف من نحو 700 إلى نحو 3200 خلال هذين العقدين، فإن عدد حالات الوفاة تراجع بصورة كبيرة بفضل أنظمة التحذير المحسنة.



ومع ذلك، ما زالت الكثير من الدول الأكثر فقرًا في العالم تفتقر للأموال والأدوات لإقامة أنظمة تحذير مبكر، بالنسبة للكوارث مثل الفيضانات والجفاف والعواصف.



وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، في بيان، "الاستعداد والتمتع بالقدرة على التحرك في الوقت الصحيح والمكان الصحيح يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح ويحمي معيشة المجتمعات في كل مكان".



وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه على الدول التحول سريعًا إلى التوقعات بناء على التأثير من كيف سوف يكون الطقس إلى ما سوف يحدثه الطقس.