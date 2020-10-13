تعادل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره النيجيري 1/1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله كليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 21 وتعادل محمد دراغر للمنتخب التونسي في الدقيقة 44.

ويستعد المنتخبان لاستكمال مشوارهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره التنزاني الشهر المقبل، فيما يلتقي المنتخب النيجيري مع سيراليون الشهر المقبل أيضا.

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قال سيبستيان كيل أحد مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الفريق سيفتقد جهود نيكو شولز في الوقت الحالي بسبب إصابة في ألياف العضلات.

وقال كيل إن شولز تعرض للإصابة بينما كان مع المنتخب الألماني. ولعب شولز في المباراة الودية التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره التركي 3/3 يوم الأربعاء الماضي وبعد ذلك استبعد من الفريق.

وزادت إصابة شلوز من مشاكل دورتموند في خط الدفاع قبل مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني (بوندسليجا) يوم السبت المقبل، وقبل خوض المباراة الافتتاحية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو بعدها بثلاثة أيام.

ويتواجد السويسري مانويل أكانجي في الحجر الصحي بعدما أصيب بفيروس كورونا، كما يغيب دان أكسيل زاجادو بسبب إصابة طويلة، بالإضافة لإيقاف إيمري تشان في المباراة التي ستقام في روما.