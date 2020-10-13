المملكة المتحدة تسجل 17 ألفا و234 إصابة جديدة بكورونا و143 حالة وفاة

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 17 ألفا و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 634 ألفا و920 إصابة.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة من الحكومة البريطانية - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - تسجيل 143 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس اليوم أيضا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 43 ألفا و18 وفاة.

يُذكر أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله اليوم هو الأعلى منذ شهر يونيو الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء من البلاد قيودا للتباعد الاجتماعي أكثر صرامة في ظل نظام "ثلاثة مستويات" جديد، والذي يصنف المناطق على أنها في مستوى "متوسط" أو "مرتفع" أو "مرتفع للغاية" من ناحية الإصابات بالفيروس.