مستشار رئاسة البرلمان الليبي: السراج لن يرحل إلا بعد تشكيل حكومة جديدة في 15 نوفمبر

نفى مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، الأخبار المتداولة حول سفر رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تركيا.

وقال «المريمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن عقيلة صالح موجود في ليبيا ولم تكن له أي زيارة إلى تركيا في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أن فايز السراج لن يقدم استقالته ويرحل من السلطة إلا بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد، في منتصف نوفمبر.

وأضاف أن هناك خارطة طريق لليبيا وضعتها الأمم المتحدة، من خلال ثلاث مسارات: الأمني والعسكري، والسياسي، والاقتصادي، أضيف لهم مسار رابع وهو الدستوري.

فيما يتعلق بالمسار السياسي، نوه بأنه سيكون هناك حوارات ونقاشات في تونس في بداية نوفمبر،حول إنهاء الأزمة الليبية، ذاكرًا أن هناك تشكيلًا رئاسيًا يتكون من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، لتكون حكومة وطنية.

وبخصوص المسار العسكري والأمني، أوضح أن هذا المسار يتم العمل عليه من خلال لجنة 5 + 5، وذلك بالعمل على توحيد الجيش الليبي والمؤسسات العسكرية ومحاربة الإرهاب، وصون حدود الوطن بالكامل.

أما فيما يتعلق بالمسار الدستوري، أشار إلى أنه يتعلق بالوضعية الدستورية في ليبيا، وذلك بإقرار مسودة الدستور من قبل هيئة صياغة الدستور، خلال الفترة الماضية.

وأكد مستشار رئاسة البرلمان الليبي، أن جميع المسارات تسير في شكل جيد، مضيفًا: «ننتظر أن تثمر المسارات بنتائجها خلال منتصف نوفمبر المقبل».