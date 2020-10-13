 اليابان تقدم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر لمواجهة تداعيات كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

اليابان تقدم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر لمواجهة تداعيات كورونا

علم اليابان
علم اليابان
طوكيو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:45 ص

أعلنت حكومة اليابان، تقديم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر، وسط مخاوف من نفاد أموال خصصتها الحكومة لها في إطار برنامج يهدف إلى تحفيز السياحة المحلية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه مع زيادة عدد حجوزات الفنادق وباقات السفر بعد إضافة طوكيو إلى حملة تنشيط السياحة الداخلية في الأول من أكتوبر، كان على بعض الوكالات التي حصلت نسبيا على إعانات حكومية، أن تقدم للعملاء خصومات أقل مما تعهدت به الحكومة.

وأضافت (كيودو) أن الوكالات كان عليها أيضا وضع حد لعدد المرات التي يمكن للعميل فيها استخدام برنامج الخصم، على الرغم من أن الحكومة لم تضع مثل هذا التقييد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك