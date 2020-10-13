اليابان تقدم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت حكومة اليابان، تقديم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر، وسط مخاوف من نفاد أموال خصصتها الحكومة لها في إطار برنامج يهدف إلى تحفيز السياحة المحلية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه مع زيادة عدد حجوزات الفنادق وباقات السفر بعد إضافة طوكيو إلى حملة تنشيط السياحة الداخلية في الأول من أكتوبر، كان على بعض الوكالات التي حصلت نسبيا على إعانات حكومية، أن تقدم للعملاء خصومات أقل مما تعهدت به الحكومة.

وأضافت (كيودو) أن الوكالات كان عليها أيضا وضع حد لعدد المرات التي يمكن للعميل فيها استخدام برنامج الخصم، على الرغم من أن الحكومة لم تضع مثل هذا التقييد.