معلول على مقاعد بدلاء منتخب تونس أمام نيجيريا

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أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس، عن تشكيل فريقه لمباراة نيجيريا الودية، المقامة ضمن استعدادات نسور قرطاج للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد علي معلول نجم الأهلي على مقاعد البدلاء، حيث من المقرر أن ينضم لبعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد عقب مباراة منتخب بلاده.

ويلعب المنتخب التونسي بتشكيل مكون من:

فاروق بن مصطفى - دراجر - ياسين مرياح - برون - أسامة الحدادي - السخيري - بن سليماني - بن محمد - يوسف المساكني - وهبي الخزري - حمزة رفيعة.

وكان المنتخب التونسي قد خاض مباراة ودية قبل أيام أمام السودان، وفاز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة، وسجل علي معلول هدفا في تلك المواجهة.

يذكر أن فرجاني ساسي نجم منتخب تونس والزمالك لم يسافر مع بعثة منتخب بلاده إلى النمسا، وقرر عزل نفسه بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا.