تشيلي تحتفل بالذكرى العاشرة لإنقاذ 33 من عمال المناجم المحاصرين لمدة شهرين

احتفلت تشيلي، اليوم الثلاثاء، بالذكرى العاشرة لعملية الإنقاذ المذهلة لـ 33 من عمال المناجم الذين نجوا لأكثر من شهرين وهم محاصرين تحت الأرض في صحراء أتاكاما، وشبهوها بتحدي جائحة فيروس كورونا.



ونقلت صحيفة الميركوريو اليومية عن باتريسيو أوركويتا، المدير الإداري لأتاكاما، قوله إن تشيلي تتذكر عملية الإنقاذ "في سياق الجائحة، حيث تواجه تحديا صحيا له طابع عالمي يهدد حياة الناس وصحتهم".



وكتب مكتب أوركويتا على موقع تويتر "نحن نتذكر تلك اللحظة على أنها إنجاز للوحدة والتضامن، خلفت درسا لا ينسى في الرعاية الذاتية وثقافة السلامة، والتي أوضحت أن الوحدة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أعظم الانتصارات".



وفي 5 أغسطس 2010، انهار جزء من منجم نحاس في سان خوسيه تحت الأرض، مما ادى إلى حصار عمال المناجم محاصرين على عمق 700 متر تحت سطح الأرض، وعندما عثر فريق الإنقاذ أخيرا على عمال المناجم بعد 17 يوما وتمكن من التواصل معهم، أجابوا بملاحظة: "كلنا بخير في الملجأ. 33 عاملا".



واستغرقت عملية إنقاذهم 52 يوما أخرى، حيث تم إخراجهم عبر فتحة ضيقة في عملية وصفت بـ"المعجزة"، وشاهدها أكثر من مليار شخص على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون حول العالم.