شوقي: التعليم عبر الإنترنت اختياري للصفوف من الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه سيتم تقديم الدروس عبر الفضائيات بدءا من 17 أكتوبر.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أنه لا يلزم استخدام الإنترنت للصفوف من الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه يكفي حضور الأيام المحددة لهم بالمدارس والاستعانة بالمحاضرات على القنوات الفضائية، إضافة إلى مجموعات التقوية.

وتابع: «التكنولوجيا إضافة لمن يستطيع واختيارية»، مؤكدًا أنه سيتم تعميم المحاضرات على القنوات بجودة عالية للكل.

وأوضح أنه تم اكتمال عملية التطوير في المرحلة الثانوية بتزويد 1.8 مليون طالب بالتابليت، فضلا عن كونهم مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا وأعمارهم تسمح بذلك.

وناشد بتكاتف وتعاون الجميع وعلى رأسهم أولياء الأمور، من خلال الإشراف على العملية التعليمية لأبنائهم.