الجيزة: تخفيض أسعار أراضي أملاك الدولة بالقرى بنسبة 50% للمتقدمين بطلبات تقنين

أعلنت محافظة الجيزة، تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة، بان القرار يسرى على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وان كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 ..مشيراً إلى أنه فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

وأكد راشد أن الاجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.