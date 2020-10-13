عمان تسجل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و213 في البلاد.

وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1053.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 335 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 93 ألفًا و557.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.