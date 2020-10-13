 الحرس الثوري الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية شمال غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية شمال غربي البلاد

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:01 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على "خلية إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية" خلال اشتباكات مسلحة في منطقة کامیاران ومریوان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عن الحرس الثوري أن "الخلية الإرهابیة وقعت، في إطار عمليات دقيقة ومعقدة، في كمين للقوة البرية بالحرس الثوري" بالمحافظة القريبة من الحدود مع العراق وتركيا.

وأضافت أنه "خلال هذا الاشتباك، لقي ثلاثة من الإرهابيين مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون، فيما تم القبض على آخر".

وأشارت إلى أن الموقوف شخص أجنبي، دون أن تذكر جنسيته.


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