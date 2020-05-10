إيطاليا تشدد إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا

شددت الحكومة الإيطالية من إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت حظرا على إقامة الحفلات الخاصة، وحظر تجول على الحانات والمطاعم.

وسيتعين الامر إغلاق أماكن تقديم الطعام والشراب بحلول منتصف الليل، ولن يعد من المسموح بالنسبة للمواطنين التجمع خارج المباني الخاصة بهم بداية من الساعة الـ9 مساء.

وأفادت وكالة الانباء الإيطالية (أنسا)، بأن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقع ليلا مرسوما يتضمن الإجراءات الجديدة، إلا أن الوثيقة لم يتم نشرها بعد.

وبحسب التقارير، فقد حدد المرسوم أعداد الحاضرين في الاحتفالات مثل حفلات الزفاف والتعميد والجنازات، بعدد 30 فردا، كما يوصي بارتداء أقنعة الوجه حتى في المنزل في حال قام الأصدقاء أو الأقارب بزيارة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القواعد الجديدة لمدة 30 يوما.

يذكر أن أحدث الاحصاءات أشارت إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا 359 ألفا و569 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بواقع 39 حالة، ليصل إلى 36 ألفا و205 حالات.