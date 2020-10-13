قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن فريقه حقق إنجازا تاريخيا بعد التأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد تصدره المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأضاف نصار، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "أشكر كابتن عيد على اجتهاده وأنه كان يسخر نفسه للعمل دائمًا، وهذا ما كان يجعلني أقف خلفه وأدعمه كثيرًا وإن شاء الله سيستمر مع الفريق".

تابع: "حققنا إنجاز تاريخي وأننا صعدنا من القسم الثالث للممتاز في موسمين فقط".

وأوضح: "وضعنا خطة منذ فترة طويلة من أجل الصعود مع لجنة الكرة التي أترأسها، نحن لدينا هيكل إداري واللجنة تتناقش كلها ونرى الأصلح للفريق، وقلت لهم إنه لكي نحقق هدفًا لابد أن نأخذه خطوة بخطوة حتى نحقق هدفنا كامل".

وعن مكافآت الصعود، كشف: "كنت وعدتهم جميعًا بالعمرة، واللاعبين والجهاز كانا متحمسين جدًا، وإن شاء الله سأوفي بوعدي لهم، وبالنسبة للمكافآت المالية سنعقد اجتماعًا ونرى المكافآة المناسبة لهم".

وبسؤاله عن ميزانية الفريق في الموسم الجديد، اختتم: "الصيت ولا الغنى، الأهم أنه عندما أوعد ألتزم، أنا تواصلت مع مجلس إدارة البنك وسنعقد جلسة معا لنضع خطة كاملة للممتاز، وأعد الجميع أننا سنظهر بشكل مشرف الموسم المقبل ولن نكون ضيوف شرف".