الداخلية العراقية: القبض على أحد معاوني الزرقاوي في عملية استخبارية ببغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على أحد معاوني الإرهابي المقبور، أبو مصعب الزرقاوين في عملية استخبارية في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، "تمكنت من إلقاء القبض على أحد معاوني المقبور أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد".

وقالت الوزارة إن عملية القبض تمت "بعد تشكيل فريق مختص، ونصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالي والإطاحة به في محافظة بغداد، وهو مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وعمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب".

وأشار البيان إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف معاون الزرقاوي بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وقال إنه شارك في "عدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات، وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير".