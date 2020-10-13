خبير الفيروسات الأمريكي فاوتشي «يشعر بخيبة أمل» من إعلان ترامب وتجمعاته

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إنه يشعر "بخيبة أمل" من حملة الرئيس دونالد ترامب، التي استخدمت اقتباسا منه خارج السياق في إعلان خلال حملة إعادة انتخابه، مما جعله يبدو مؤيدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" "أعتقد أن قيامهم بهذا أمر مؤسف حقا ومخيب للآمال". وقال إن يجب على الحملة أن تزيل الإعلان.

وجعل الإعلان الأمر يبدو كما لو أن فاوتشي يشيد بترامب ويؤيده، لكن الاقتباسات كانت مأخوذة من مقابلة في مارس الماضي كان يشيد فيها ببساطة بجميع العاملين في مجال الصحة العامة في الحكومة الاتحادية الذين يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا.

ويعمل فاوتشي في مجال الصحة العامة منذ حوالي خمسة عقود ولم يؤيد أي سياسي على الإطلاق.

كما انتقد فاوتشي، عالم المناعة ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التجمعات السياسية، حيث من المقرر أن يعقد ترامب أربع فعاليات رئيسية هذا الأسبوع مع مؤيديه.

وحذر فاوتشي "هذا سير في الاتجاه الخاطئ في الوقت الحالي"، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بمتوسط ​يومي للإصابات الجديدة عند حوالي 50 ألف إصابة لليوم السابع على التوالي .

وأضاف أن تنظيم التجمعات الكبرى هو "طلب للمتاعب"، مشددا على ضرورة غسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للمساعدة في القضاء على العدوى.