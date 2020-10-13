المدعي العام بكاليفورنيا يأمر الحزب الجمهوري بالتوقف عن جمع أصوات الناخبين

أمر المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيرا، مسؤولي الحزب الجمهوري في الولاية بالتوقف عن جمع أصوات ناخبين، وذلك بعد أن تم رصد صناديق اقتراع غير رسمية وغير مصرح بها في مقرات تابعة للحزب بثلاث مقاطعات على الأقل.

ووفقا لخطاب أرسله المدعي العام لقادة الحزب، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فإن هذه الصناديق وضعت بطريقة مخالفة للقانون.

وتلقى مسؤولو الولاية عدة تقارير، خلال الأسابيع الماضية، عن وجود صناديق اقتراع غير رسمية في مقاطعات فريسنو وأورانج ولوس أنجلوس، ما دعا هؤلاء المسؤولين لفتح تحقيق، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة المقررة أول الشهر المقبل.

وكان المتحدث باسم الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، هيكتور باراخاس قد أقر بأن الحزب استخدم عددا من صناديق الاقتراع لاستقبال أصوات الناخبين الذين يصوتون مبكرا في الانتخابات العامة، معتبرا أنه تصرف "قانوني" وسوف يستمر العمل به.