زعيم المعارضة البريطانية يدعو إلى الإغلاق المؤقت لتجنب شتاء قاتم

دعا زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إلى فرض إغلاق مؤقت في إنجلترا، حيث تم إقرار نظام جديد من 3 مستويات لتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وقال ستارمر في لندن: "نحتاج إلى قاطع دائرة كهربائية ونحتاجه الآن"، في إشارة إلى إغلاق محدود شبيه بإغلاق الربيع.

وأوضح ستارمر أن الإغلاق سيطبق لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكن المدارس ستظل مفتوحة، على الرغم من أنه قد يتم تنفيذ ذلك خلال عطلات نصف الفصل الدراسي بالمدارس.

وتابع ستارمر أن الإغلاق الوطني ضروري لتحسين إجراءات الاختبار والتتبع ولمنع "السير أثناء النوم في شتاء طويل قاتم".

ويتوافق هذا الاقتراح مع مقترحات من المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، وهي هيئة استشارية حكومية اقترحت مثل هذا الإغلاق قبل ثلاثة أسابيع، وفقا لبروتوكول نشر أمس الاثنين.

وحذر خبراء الصحة من أنه بخلاف ذلك تتجه بريطانيا إلى "وباء كبير له عواقب وخيمة".

وأضاف ستارمر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "لم يعد يتبع النصيحة العلمية" من خلال اقتراح "قيود أقل صرامة بكثير" مما اقترحته المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ.