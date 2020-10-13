ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة طفيفة وبما يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0 في المئة خلال أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات بنسبة 7ر6 في المئة لتمثل الجزء الأكبر من زيادة المؤشر الرئيسي.

وأشار تقرير وزارة العمل إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0 في المئة في ظل قفزة أسعار الغاز الطبيعي، في حين استقرت أسعار الغذاء دون تغيير.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 2ر0 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 4ر0 في المئة حيث جاء الارتفاع متفقا مع تقديرات المحللين.

جاء الارتفاع الطفيف في المؤشر الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار السيارات المستعملة والشاحنات وارتفاع أسعار المسكن والسيارات الجديدة وخدمات الترفيه.