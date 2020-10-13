أردوغان: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بـ«اتفاق الهجرة»

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بمسؤولياته بشأن اتفاق الهجرة المبرم في 2016.

وفي بيان عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الرئيس أردوغان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال اتصال هاتفي العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية في مقدمتها آخر المستجدات شرقي البحر المتوسط،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وأضاف البيان أن أردوغان أكد لميشيل ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ووفاء الاتحاد بمسؤولياته في إطار اتفاق 18 مارس2016 بشأن الهجرة) عبر إحراز تقدم في موضوعي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وفيما يخص الأوضاع شرقي المتوسط، شدد أردوغان على أن اليونان تواصل خطوات التصعيد بالمنطقة، رغم إبداء تركيا حُسن النية.

وبيّن أن تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم مؤتمر حول شرقي المتوسط اقترحته أنقرة.

على صعيد منفصل، أوضح أردوغان أن أرمينيا عرضت أمن إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر عبر هجومها على مدينة كنجة الأذربيجانية، بعد هجومها على منطقة "طوفوز" الواقعة على خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي والنفط.

ودعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف ثابت حيال وحدة الأراضي الأذربيجانية في هذا الإطار.

وفيأ27 سبتمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيشين الأذربيجاني والارميني بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها .

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية روسيا وارمينيا واذربيجان عقد في موسكو يوم الجمعة الماضي.