 البوليفيات يلجأن للولادة في المنازل مع اكتظاظ المستشفيات بمصابي كورونا - بوابة الشروق
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البوليفيات يلجأن للولادة في المنازل مع اكتظاظ المستشفيات بمصابي كورونا

البوليفيات
البوليفيات
رويترز
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 7:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 7:53 ص

تتجنب البوليفيات الحوامل الولادة في المستشفيات المكتظة بمصابي كورونا، خشية التقاط العدوى فيها.

وقررت إيرما أرانثيبيا وضع مولودها السابع بالمنزل، متحملة تكاليف الولادة في المنزل رغم أنها وضعت أطفالها الـ6 في مستشفيات عامة بالمجان.

وقالت أرانثيبيا: "سيولد الطفل هنا في المنزل دون تلقي الرعاية الطبية العامة.. مع بداية الجائحة تعقدت الأوضاع في مراكز الرعاية الصحية، ومن الصعب الذهاب إلى هناك".

وفي بوليفيا 200 امرأة حاصلات على تصريح ممارسة القبالة، وقبل شهرين فقط كانت إحداهن تقوم بتوليد حالتين فقط في المنزل شهريا، أما الآن فلدى كل واحدة منهن جدول بنحو 15 حالة في الشهر.

وسجلت بوليفيا أكثر من 8300 وفاة، و138574 إصابة بكورونا.

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