استشاري مشروع سور مجرى العيون: تطوير العشوائيات أتاح 200 فدان لإعادة صياغة القاهرة التاريخية

قال المهندس محمد الخطيب، الاستشاري المسؤول عن تطوير منطقة سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة، إن تطوير المناطق العشوائية أتاح 200 فدان لإعادة صياغة القاهرة التاريخية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On»، مساء الثلاثاء، أن منطقة مجرى العيون ستكون ظهيرًا استراتيجيًا للقاهرة التاريخية، مشيرًا إلى الانتهاء من جزء من المشروع الخاص بتطويرها وبحيرة عين الصيرة بحلول يونيو المقبل.

وذكر أن مشهد موقع بحيرة عين الصيرة كان كارثيًا قبل تطويرها، مشيرًا إلى أنها كانت مجمع للنفايات الخاصة بالمنطقة المحيطة، فضلًا عن وصول الصرف الصحي لها.

وأضاف أن منطقة عين الصيرة لم تكن تليق بأن تكون حدود لمتحف الحضارة، لافتًا إلى توسعة البحيرة حتى تصل حدودها إلى المتحف، إضافة إلى تخليق جزيرة في وسطها.

وتابع أن بحيرة عين الصيرة أصبحت إضافة كبيرة لمتحف الحضارة، مضيفًا أنه سيكون حولها ممشى ومطاعم مغلقة وغيرها من المظاهر الترفيهية.