السجن 3 أعوام لعامل متهم بتعاطي المخدرات داخل الحبس في الإسكندرية

عاقبت الدائرة رقم 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موظف بمكتب بريد مطروح، يدعى "و.ن.ع"، 29 عامًا، بالسجن 3 أعوام، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة داخل السجن، وذلك في القضية رقم 25386 لسنة 2016 جنايات محرم بك.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور سجن الإسكندرية، يفيد ضبط قرص مخدر، بحوزة مسجون، على ذمة قضية اختلاس، داخل أحد العنابر.



وجاء بالتحقيقات، أنه أثناء قيام مباحث السجن بإجراءات عملية تفتيش دورية على المسجونين، عثر بحوزة المقضي بحقه على لفافة، بداخلها قرص أحمر اللون، لمخدر الترامادول، وبمواجهته أقر بحيازته القرص، بقصد التعاطي.



وأضافت التحقيقات، أنه وبالإطلاع على الشهادة الخاصة بالمتهم، تبين أنه كان محبوسًا في الجناية رقم 2393 لسنة 2016 بتهمة سرقة "اختلاس" مبلغ مالي، مملوك لهيئة البريد المصري.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم.