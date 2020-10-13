الحكومة الألمانية تدافع عن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافعت الحكومة الألمانية عن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة اختصارا باسم "كيتا" والمثار حولها، بصفتها "مشروع منارة للسياسة التجارية الأوروبية".

وقالت وكيلة الشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد الألمانية أليزابيث فينكلماير-بيكر اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية العليا بألمانيا: "الاتحاد الأوروبي وألمانيا بحاجة لأسواق مفتوحة من أجل ضمان التوظيف والرخاء الاقتصادي".

وأضافت أن 25 بالمئة من الوظائف في ألمانيا ترتبط بالتصدير، موضحة أنه منذ دخول أجزاء من اتفاقية "كيتا" حيز التنفيذ بشكل أولي في عام 2017، ارتفعت الصادرات بصورة مستمرة إلى كندا.

وأكدت فينكلماير-بيكر أنه تم إبلاغ البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" وإشراكهما من البداية.

ولكن الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض ترى أن البرلمان الألماني لم يف بالتزامات التعاون الخاصة به بشكل كافي فيما يتعلق باتفاقية كيتا، ولهذا السبب تقدمت الكتلة بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه. ومن المتوقع صدور الحكم في غضون بضعة شهور.