استئناف الرحلات الدولية إلى بنما بعد توقفها 7 أشهر بسبب كورونا

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استؤنفت رحلات الركاب الدولية من وإلى مطار توكومين في بنما سيتي، يوم الاثنين، بعد توقف دام نحو سبعة أشهر بسب جائحة فيروس كورونا.

وكانت أول طائرة تهبط من أوروبا في المطار هي طائرة قادمة من أمستردام على متنها 158 راكبا.

واستخدم أكثر من 16.5 مليون راكب ذلك المطار العام الماضي، ويعد محورا مهما في المنطقة.

وقال رئيس بنما، لورنتينو كورتيزو، عبر تويتر إنه يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

ومع استئناف حركة الملاحة الجوية مع 20 دولة، يمكن إعادة فتح 58% من المتاجر في المطار.

ويجب أن تكون نتيجة اختبار كورونا سلبية لدى الوصول إلى المطار ويجب ألا يكون قد مضى عليه أكثر من 48 ساعة.

ويمكن إجراء اختبار سريع في المطار مقابل 50 دولارا (نحو 42 يورو).

كما تم السماح بإعادة فتح قطاعات أخرى في بنما اعتبارا من يوم الاثنين بما في ذلك الفنادق ودور السينما ومقاصد الجذب السياحي.

وسجلت بنما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين شخص فقط 120 ألفا و802 إصابة بفيروس كورونا و2502 وفاة.