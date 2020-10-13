إيرباص تأمل في حل خلافات دعم صناعة الطائرات مع الولايات المتحدة

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رحبت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، بموافقة منظمة التجارة العالمية على فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الأمريكية وأعربت عن أملها في إيجاد حل للنزاع الدائر بشأن عمليات الدعم غير القانونية.

وقالت المجموعة، إن شركة إيرباص تدعم بالكامل تنفيذ المفوضية الأوروبية للإجراءات اللازمة لخلق ظروف متكافئة والتوصل إلى اتفاق طال انتظاره.

وقال جيوم فوري رئيس شركة إيرباص: "لم تبدأ شركة إيرباص النزاع أمام منظمة التجارة العالمية، ونريد تجنب المزيد من الضرر للعملاء والموردين في صناعة الطيران وجميع الصناعات الأخرى المعنية".

وأضاف فوري: "لقد أثبتنا بالفعل أننا ما زلنا مستعدين لدعم عملية تفاوضية من أجل إيجاد حل عادل"، مشددا على أنه يجب الآن إيجاد حل يسمح بإلغاء الرسوم الجمركية على جانبي المحيط الأطلسي.