الرئيس الشيشاني: تصفية 4 مسلحين قدموا من الخارج خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، تصفية قوات الأمن لأربعة مسلحين قدموا من الخارج وخططوا لتنفيذ هجمات إرهابية.

وكتب قاديروف -على تليجرام اليوم الثلاثاء حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"- "تم صباح اليوم في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة أوكتيابرسكي بالعاصمة جروزني القضاء على أربعة من أعضاء إحدى الجماعات المسلحة غير الشرعية، كانوا يخططون لعدد من الهجمات الإرهابية في المنطقة"، موضحا أنه تمت مصادرة أسلحة ومعدات اتصالات وذخائر من مكان الاشتباك.

وأضاف الرئيس: "أن الوضع الحالي في عاصمة الشيشان وجميع أنحاء المنطقة مستقر بشكل عام وهادئ ولم يتم اتخاذ إجراءات تقييدية"، مشددا على أنه لا توجد قيود على التنقلات وجميع الخدمات تعمل كالمعتاد، ومؤكدا أن جمهورية الشيشان قضت على التشكيلات الإرهابية منذ فترة طويلة.

وتابع: "أن أجهزة الأمن الروسية حصلت مسبقا على معلومات عن وصول أعضاء جماعة مسلحة غير شرعية من خارج البلاد، حيث تم اتخاذ التدابير للقبض عليهم"، لافتا إلى أن السكان المحليين ساعدوا في تحديد مكان الإرهابين، حيث أبلغوا على الفور عن وجود أشخاص مشبوهين في إحدى المنازل الخاصة.

من جانبه، أفاد المركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في وقت سابق أنه تم القضاء على أربعة مسلحين فتحوا النار على قوات الأمن في منطقة أوكتيابرسكي في العاصمة جروزني، حيث قُتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون، كما أعلنت اللجنة بدء العمل بنظام عملية مكافحة الإرهاب في منطقة أوكتيابرسكي بجروزني.